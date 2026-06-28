Москва28 июнВести.Жительница Уссурийска 78 лет отдала мошенникам свыше 2 млн рублей, поверив, что на ее имя оформлена доверенность и аферисты пытаются перевести ее сбережения за границу, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
Под предлогом "проверки" денег злоумышленники убедили женщину снять все сбережения и передать их "курьеру". Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублейотметили в пресс-службе
Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль в прокуратуре.