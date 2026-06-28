Более двух млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Приморья Пенсионерка 78 лет из Уссурийска отдала свыше 2 млн рублей мошенникам

Москва28 июн Вести.Жительница Уссурийска 78 лет отдала мошенникам свыше 2 млн рублей, поверив, что на ее имя оформлена доверенность и аферисты пытаются перевести ее сбережения за границу, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Под предлогом "проверки" денег злоумышленники убедили женщину снять все сбережения и передать их "курьеру". Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей отметили в пресс-службе

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль в прокуратуре.