Жительница Уссурийска перевела мошенникам более 800 тысяч рублей Мошенники выманили у уссурийки свыше 800 тысяч, представившись брокерами

Москва24 июн Вести.Жительница Уссурийска 59 лет перевела более 800 тысяч рублей мошенникам ради заработка на бирже, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В мае женщина переписывалась с малознакомым ей мужчиной, который предложил ей подзаработать на фондовой бирже.

Установив специальное "приложение брокерской платформы", в течение месяца женщина по рекомендации псевдоброкера вносила денежные средства и "увеличивала" свой капитал. Один раз заработанные деньги ей удалось вывести. Однако после внесения очередной крупной суммы денежных средств брокерский счет заблокировали написали в пресс-службе

Для разблокировки счета женщине рекомендовали вновь пополнить счет, для чего женщина оформила кредит, сняв самозапрет. После внесения денег на брокерский счет злоумышленники попросили найти "гаранта" - человека, чьи банковские реквизиты можно использовать для вывода прибыли.

Для этих целей потерпевшая связалась с подругой, которая насторожилась и высказала женщине свои опасения. После этого в "брокерском приложении" ей пришло сообщение о том, что она останется без денег, если продолжит слушать свою подругу. После этого женщина поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Расследование продолжается.