Более 1,7 млн рублей отдала пара из Улан-Удэ мошенникам Жительница Улан-Удэ отдала мошенникам 563 тысяч в надежде помочь сожителю

Москва17 июл Вести.45-летняя жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. По ее словам, с марта по июнь аферисты выманили у нее 563 тысячи рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

Заявительница пояснила, что ее сожитель, решив подзаработать, зарегистрировался на интернет-бирже. В середине марта он не смог вывести деньги со счета: его аккаунт оказался заблокирован якобы из-за неверно введенного номера. "Брокеры" потребовали найти еще одного человека для помощи.

В этот же день в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся менеджером криптоплатформы. Он пояснил, что необходимо оказать помощь сожителю. Узнав, что на кредитной карте потерпевшей имеется около 130 тысяч рублей, злоумышленник убедил ее совершить перевод в размере 128 тысяч рублей на счет сожителя отметили в пресс-службе

В июне женщине позвонил другой "менеджер", заявив, что она должна оформить кредит. Злоумышленник отправил ссылку на микрозаймовую компанию, после заполнения анкеты на карту был перечислен потребительский займ. По указанию звонившего гражданка совершила несколько переводов денежных средств на общую сумму 270 тысяч рублей.

В конце июня заявительница самостоятельно оформила кредит на сумму свыше 466 тысяч рублей, так как хотела погасить ранее взятый потребительский займ. Получив деньги, она оплатила долг перед микрофинансовой организацией, после чего на ее счету оставалось 190 тысяч рублей. В этот же день по указанию мошенников она перевела им еще 165 тысяч рублей, после чего связь с ними прекратилась написали в ведомстве

В ходе проверки выяснилось, что сожитель женщины перевел мошенникам в общей сложности 1 млн 740 тысяч рублей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных к данным эпизодам лиц.