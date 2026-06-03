Москва3 июн Вести.В Бугуруслане Оренбургской области 43-летняя местная жительница сообщила в полицию о том, что стала жертвой мошенничества. В результате многоэтапной схемы обмана аферисты лишили ее более 42 млн рублей, сообщает полиция региона в MAX.

Сначала женщине написали в мессенджере с неизвестного аккаунта. После открытия прикрепленного видеофайла появилось уведомление о входе в личный кабинет в Госуслуги. Также указывался номер горячей линии. Позвонив по нему, потерпевшая пообщалась со "специалистом", затем лже-сотрудником ФСБ.

Под предлогом защиты средств от доступа мошенников женщину вынудили обналичить 20 миллионов рублей и передать их курьеру, затем снять со счета еще 17,5 миллионов рублей и также передать курьеру, а также заплатить "штраф" в размере 5 миллионов рублей "в отдел антитеррора" говорится в сообщении

Почти две недели мошенники контролировали пострадавшую, угрожая ей уголовным преследованием за "спонсорство" Украины. При этом женщине запретили рассказывать кому-либо о происходящем. Лишь после того, как связь с аферистами пропала, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.