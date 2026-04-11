Москва11 апрВести.В Оренбурге женщина пыталась заработать на криптовалюте, записалась на курсы и лишилась почти полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.
Обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о хищении принадлежащих ей денежных средств в размере 481 260 рублей.. Установлено, что потерпевшую пригласили на курсы по криптовалютеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
За обучение женщина заплатила 98 тысяч рублей, а после, следуя рекомендациям неизвестных, перечислила на указанный ими счет еще более 380 тысяч. В результате ее собеседники удалили переписку и перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители выясняют, кто может быть причастен к преступлению.