Оренбурженка пыталась заработать на криптовалюте и потеряла почти 500 тысяч руб.

Москва11 апр Вести.В Оренбурге женщина пыталась заработать на криптовалюте, записалась на курсы и лишилась почти полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о хищении принадлежащих ей денежных средств в размере 481 260 рублей.. Установлено, что потерпевшую пригласили на курсы по криптовалюте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

За обучение женщина заплатила 98 тысяч рублей, а после, следуя рекомендациям неизвестных, перечислила на указанный ими счет еще более 380 тысяч. В результате ее собеседники удалили переписку и перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители выясняют, кто может быть причастен к преступлению.