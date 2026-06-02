Москва2 июнВести.В Оренбурге 16-летняя школьница передала аферистам ювелирные украшения своей бабушки на общую сумму 2 000 000 рублей. Об этом сообщает полиция Оренбургской области в MAX.
С заявлением о хищении обратилась 63-летняя местная жительница. Было установлено, что неизвестные вошли в контакт с внучкой потерпевшей и убедили девушку, что для сохранения ее личных данных необходимо отдать им хранящиеся дома драгоценности.
Действуя по указаниям неизвестного, девушка произвела видеосъемку квартиры своей бабушки, собрала все ювелирные изделия на сумму 2 000 000 рублей и около дома передала их курьеруговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.