В Оренбурге мошенники обманули школьницу на 2 млн рублей В Оренбурге школьница отдала мошенникам украшения бабушки на 2 млн рублей

Москва2 июн Вести.В Оренбурге 16-летняя школьница передала аферистам ювелирные украшения своей бабушки на общую сумму 2 000 000 рублей. Об этом сообщает полиция Оренбургской области в MAX.

С заявлением о хищении обратилась 63-летняя местная жительница. Было установлено, что неизвестные вошли в контакт с внучкой потерпевшей и убедили девушку, что для сохранения ее личных данных необходимо отдать им хранящиеся дома драгоценности.

Действуя по указаниям неизвестного, девушка произвела видеосъемку квартиры своей бабушки, собрала все ювелирные изделия на сумму 2 000 000 рублей и около дома передала их курьеру говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.