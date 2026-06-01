"Силовики" запугали жительницу Якутии и украли драгоценности ее матери на ₽5 млн

Москва1 июн Вести.В Якутии кибераферисты под видом сотрудников правоохранительных органов запугали 20-летнюю местную жительницу и вынудили ее помочь украсть драгоценности своей матери почти на 5 млн рублей. Об этом сообщает республиканский главк МВД России.

20-летняя студентка приморского вуза попалась на удочку кибераферистов в Интернете. Обманули ее по классической схеме: "Твои родители поддерживают вражескую армию. Арестуем и в тюрьму!" Лжесотрудники правоохранительных органов предложили девушке "сотрудничество", которое заключалось в "сканировании" родительского сейфа уточняется в Telegram-канале ведомства

Мошенники уговорили девушку уйти из квартиры, спрятав ключи под ковриком в подъезде. В итоге всего было похищено 66 предметов ювелирных изделий, собранных владелицей в течение 40 лет, на общую сумму 5 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).