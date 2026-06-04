В Якутии опекун детей похитила причитающиеся им 5 млн рублей Возбуждено уголовное дело по факту кражи наследственных денег детей в Якутии

Москва4 июн Вести.Прокуратура Нижнеколымского района Якутии провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних и выявила их нарушение, возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета в особо крупном размере, сообщается на сайте надзорного ведомства республики.

Установлено, что через несколько дней после смерти матери троих несовершеннолетних детей, на ее счет поступила выплата в связи с гибелью в зоне СВО родного брата в сумме 5 миллионов рублей. Опекун детей, используя карту умершей, похитила средства, направив их на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в особо крупном размере отмечается в сообщении

Проводится следствие.