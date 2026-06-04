Якутянка дала реквизиты карты мошенникам и предстанет за это перед судом

Жительница Якутии пойдет под суд за дропперство Якутянка дала реквизиты карты мошенникам и предстанет за это перед судом

Москва4 июн Вести.Девушка 21 года предстанет перед судом в Нюрбинском районе по обвинению в дропперстве: за вознаграждение она передала реквизиты своей банковской карты мошенникам, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

По версии следствия, 21-летняя обвиняемая в августе 2025 года, вступив в переписку с неизвестным ей лицом, приняла его предложение и предоставила ему за денежное вознаграждение реквизиты своей банковской карты отметили в пресс-службе

На счет, принадлежавший девушке, поступали средства, похищенные мошенниками у потерпевших, которые она переводила на указанные "кураторами" реквизиты. Сумма поступлений превысила 156 тысяч рублей. На этой деятельности обвиняемая заработала 8 332 рублей.

Девушка полностью признала вину по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.