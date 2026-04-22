Прокуратура Вилючинска взыскала с дроппера из Санкт-Петербурга 950 тыс. рублей Суд обязал дроппера из Санкт-Петербурга вернуть жительнице Вилючинска ₽950 тыс.

Москва22 апр Вести.Прокуратура города Вилючинск в Камчатском крае взыскала через суд сумму неосновательного обогащения с дроппера из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

В прокуратуре пояснили, что в феврале 2024 года 73-летняя жительница ЗАТО Вилючинск, введенная в заблуждение мошенниками, перевела свыше 750 тыс. рублей на банковский счет, оформленный на дроппера. Деньги поступили на карту 54-летнего жителя Санкт-Петербурга, который предоставил ее для незаконных операций.

Прокуратура города подводников обратилась в суд с иском о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Суд заявление удовлетворил и взыскал с ответчика свыше 950 тыс. рублей говорится в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

В прокуратуре подчеркнули, что после вступления решения в законную силу его фактическое исполнение будет проконтролировано.