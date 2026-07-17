Свыше 770 тысяч взыскали с дроппера в пользу пенсионерки из Приморья Дроппер, предоставивший данные карты мошенникам, вернет приморке 770 тысяч

Москва17 июл Вести.Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с дроппера свыше 770 тысяч рублей в пользу пенсионерки из Дальнегорска, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

В 2025 году пенсионерка перевела мошенникам, которые якобы оказывали юридические услуги по обороту цифровой валюты, 720 тысяч рублей на два банковских счета дроппера.

Денежные средства поступили на счет жителя города Махачкалы, который предоставил реквизиты своих счетов для участия в незаконных операциях. Прокурор города Дальнегорска обратился в суд с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами отметили в пресс-службе

Суд согласился с позицией прокурора, взыскав с ответчика более 770 тысяч рублей.

Фактическое исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры.