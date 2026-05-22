С дроппера взыскали 250 тысяч рублей в пользу пострадавшей жительницы Якутии Дроппер выплатил 250 тысяч рублей пострадавшей от мошенников жительнице Якутии

Москва22 мая Вести.По иску прокурора Нерюнгри с дроппера взысканы 250 тысяч рублей в пользу местной жительницы, пострадавшей от мошенников, сообщается в MAX-канале прокуратуры Якутии.

По иску прокурора с дроппера взыскана в пользу пожилой женщины похищенная сумма, а также проценты за пользование деньгами отмечается в сообщении

Установлено, что мошенники, представившись сотрудниками ФСБ, сообщили 65-летней женщине о возбуждении уголовного дела и оформлении кредитов на ее имя, похитили у нее 250 тысяч рублей. Деньги были переведены на банковский счет, получателем средств являлся дроппер из Ростовской области.