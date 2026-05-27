Суд в Приморье взыскал с дроппера более 450 тысяч рублей в пользу пенсионерки

Москва27 мая Вести.Красносельский районный суд Санкт-Петербурга по требованию прокуратуры Приморского края взыскал с дроппера более 450 тысяч рублей в пользу пенсионерки из Красноармейского муниципального округа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

В сентябре 2023 года женщина, находясь под воздействием мошенников, перевела на счет осужденного 332 тысячи рублей.

Прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами отметили в пресс-службе

Суд поддержал требования прокурора в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры Красноармейского района.