Москва17 апрВести.Дроппер из Ленинградской области возместит пенсионерке из Забайкальска денежные средства, похищенные мошенниками, сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края в Telegram-канале.
В апреле 2023 года 66-летняя женщина стала жертвой "сотрудников службы безопасности", которые уговорили ее взять кредит на 350 тысяч рублей и перевести эту сумму на "безопасный счет".
Первоначально деньги поступили на банковский счет жителя города Тихвин Ленинградской области, являющегося дропперомотметили в пресс-службе
Прокуратура обратилась в суд с просьбой взыскать всю названную сумму с владельца счета в пользу пенсионерки. Исковые требования удовлетворены Приозерским городским судом Ленобласти в полном объеме, прокуратура контролирует исполнение данного решения.