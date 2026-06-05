В Забайкалье за хищение 1,8 млн рублей у пенсионеров осуждена девушка-курьер

В Забайкалье утвердили приговор девушке-курьеру мошенников В Забайкалье за хищение 1,8 млн рублей у пенсионеров осуждена девушка-курьер

Москва5 июн Вести.В Забайкалье краевой суд принял решение оставить без изменения приговор, вынесенный ранее в отношении девушки-курьера телефонных мошенников. Об этом краевая прокуратура сообщает в MAX.

По материалам суда, в сентябре 2025 года 19-летняя жительница Курска нашла в интернете объявление о легком заработке и стала курьером организованной преступной группы. Прилетев в Читу, она забрала у 72-летней пенсионерки около 1,8 млн рублей. Из них 1,6 млн принадлежали еще одной жертве аферистов.

Вернувшись в Москву, она перевела их соучастникам, оставив себе вознаграждение в размере 150 тыс. рублей, после чего была задержана сотрудниками полиции говорится в сообщении

В феврале 2026 года в Железнодорожном районном суде Читы обвиняемой был вынесен приговор: 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная обжаловала его, но суд оставил свое решение без изменений.

Без учета добровольного сотрудничества, возмещения ущерба, а также предоставленных суду положительных характеристик фигурантке грозило до 10 лет лишения свободы.