В Чебоксарах вынесли приговор пособнику мошенников из Татарстана Пособник мошенников из Татарстана выплатит чебоксарке почти 28 млн рублей

Москва19 мая Вести.В Чебоксарах суд вынес приговор жителю Татарстана за пособничество телефонным мошенникам, похитившим у жительницы Чебоксар почти 28 млн рублей. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

По материалам полиции, 24-летний житель Татарстана, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, приехал в Чебоксары в октябре 2025 года. Он исполнял роль курьера телефонных мошенников.

На протяжении двух недель 45-летнюю предпринимательницу из Чебоксар убеждали, что мошенники получили доступ ко всем накоплениям и ей необходимо срочно снять их со счета в банке и передать [якобы] сотруднику ФСБ говорится в сообщении

В результате курьер забрал у потерпевшей сумку с наличными и передал соучастникам криминальной схемы. По словам обвиняемого, ранее он тоже стал жертвой аферистов и надеялся вернуть похищенную у него крупную сумму денег.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам колонии общего режима. Также он обязан в полном объеме возместить потерпевшей причиненный ущерб.