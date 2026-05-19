Москва19 маяВести.В Чебоксарах суд вынес приговор жителю Татарстана за пособничество телефонным мошенникам, похитившим у жительницы Чебоксар почти 28 млн рублей. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
По материалам полиции, 24-летний житель Татарстана, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, приехал в Чебоксары в октябре 2025 года. Он исполнял роль курьера телефонных мошенников.
На протяжении двух недель 45-летнюю предпринимательницу из Чебоксар убеждали, что мошенники получили доступ ко всем накоплениям и ей необходимо срочно снять их со счета в банке и передать [якобы] сотруднику ФСБговорится в сообщении
В результате курьер забрал у потерпевшей сумку с наличными и передал соучастникам криминальной схемы. По словам обвиняемого, ранее он тоже стал жертвой аферистов и надеялся вернуть похищенную у него крупную сумму денег.
Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам колонии общего режима. Также он обязан в полном объеме возместить потерпевшей причиненный ущерб.