Москва15 апр Вести.В Камчатском крае сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников, которые выманили у местных жителей более 45 млн рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Курьером оказался 21-летний неработающий приезжий, который принимал участие в схеме по обману. По версии следствия, аферисты с помощью мессенджера под предлогом установки домофона выманили у 57-летнего местного предпринимателя код-подтверждение через СМС-сообщение. В последствии мошенники убедили мужчину, что его средства могут быть похищены для финансирования ВСУ. Для "спасения" средств требовалось передать их курьеру для размещения в "безопасной ячейке" банка.

Поверив злоумышленникам, предприниматель в течении нескольких дней снимал наличные и лично в установленном месте передал курьеру 32 700 000 рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь и когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию отмечается в Telegram-канале камчатской полиции

Во время допроса задержанный курьер дал показания, что был еще один пострадавший в Елизово, который отдал аферистам более 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.