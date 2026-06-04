В Москве взяли под стражу курьера, участвовавшего в обмане жителей Камчатки Курьер, помогавший обманывать жителей Камчатки, арестован в Москве

Москва4 июн Вести.Житель Москвы, который "работал" курьером у мошенников, обманывавших жителей Камчатки, задержан по месту жительства и отправлен под арест, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Следствие считает, что в апреле 2026 года 32-летний мужчина прилетел на Камчатку, чтобы получить и перевезти денежные средства, полученные в результате мошенничества у местных жителей. Вместе с другим курьером, жителем Вологды, они забрали у двоих потерпевших более 40 млн рублей.

Фигурант задержан по месту его проживания, ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Второй "курьер" задержан в аэропорту г. Елизово и взят под стражу ранее отметили в пресс-службе

По решению Пресненского районного суда Москвы мужчина арестован на 2 месяца и вскоре будет этапирован на Камчатку для проведения следственных действий.

Расследование находится на контроле надзорного ведомства.