Москва13 апрВести.В Москве задержали 20-летнего жителя Татарстана, который помог мошенникам украсть у 66-летней женщины около трех миллионов рублей. Об этом сообщили в московской полиции в мессенджере MAX.
По данным следствия, с молодым человеком связались анонимные кураторы в мессенджере. Они попросили его проследить за пенсионеркой и сделать фото.
Как оказалось, эти фото использовали телефонные мошенники, чтобы выманить у женщины 2,9 миллиона рублейотмечается в сообщении
Житель Татарстана стал соучастником мошенничества в особо крупном размере. Его арестовали.
Также уточняется, что в пакете у молодого человека были обнаружены билеты "банка приколов".