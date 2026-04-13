В Москве задержали мужчину, из-за которого у пенсионерки украли 2,9 млн

Москва13 апр Вести.В Москве задержали 20-летнего жителя Татарстана, который помог мошенникам украсть у 66-летней женщины около трех миллионов рублей. Об этом сообщили в московской полиции в мессенджере MAX.

По данным следствия, с молодым человеком связались анонимные кураторы в мессенджере. Они попросили его проследить за пенсионеркой и сделать фото.

Как оказалось, эти фото использовали телефонные мошенники, чтобы выманить у женщины 2,9 миллиона рублей отмечается в сообщении

Житель Татарстана стал соучастником мошенничества в особо крупном размере. Его арестовали.

Также уточняется, что в пакете у молодого человека были обнаружены билеты "банка приколов".