Девушка помогла пресечь хищение 32 млн руб. у пенсионера из Тюмени

Москва11 апр Вести.В Тюмени был задержан мошенник, обманувший пенсионера на 32 миллиона рублей. Этому способствовала девушка-курьер, сообщает МВД Медиа.

Она взялась за подработку, но вовремя поняла, что связалась с мошенничеством.

Девушка забрала у пожилого тюменца пакет, в котором обнаружила крупную сумму. Вместе с ним она направилась в полицию и отдала посылку.

Выяснилось, что содержимое пакета принадлежит 80-летнему жителю Тюмени – он стал жертвой мошенников.

В результате была организована спецоперация по задержанию москвича, которому девушка должна была передать пакет. При нем также находились 2 млн руб., которые уже были похищены у пожилого мужчины из Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Деньги возвращены владельцам. Девушка допрошена в качестве свидетеля.