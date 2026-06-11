Москва11 июнВести.В Нерчинском районном суде Забайкальского края рассмотрят уголовное дело по обвинению 20-летней жительницы Читы в хищении денег с банковского счета собственной матери, сообщается в MAX-канале судов региона. .
Установлено, что девушка гостила у матери в пгт. Приисковый. С телефоны матери она заключила договор потребительского займа на сумму 4 тысячи рублей. Деньги она перевела себе на карту.
Судебное заседание назначено на 15 июняотмечается в сообщении
Мама подсудимой о преступном умысле дочери ничего не знала и после получения уведомления о возбуждении в отношении нее исполнительного производства сразу обратилась в полицию с заявлением.