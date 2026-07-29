Молодая забайкалка получила доступ к счету знакомого и переводила себе деньги

Жительница Забайкалья переводила себе деньги с чужой кары Молодая забайкалка получила доступ к счету знакомого и переводила себе деньги

Москва29 июл Вести.Жительница села Чупрово 19 лет оформила доступ к счету знакомого, получавшего выплаты за пропавшего в зоне СВО сына, и несколько раз перевела себе его деньги, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

Общий ущерб составил почти 43 тысячи рублей отметили в сообщении

Во время судебного заседания потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку примирился с подсудимой. Девушка извинилась и вернула ему все потраченные деньги.

Суд учел, что подсудимая ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка, характеризуется в целом положительно. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, постановление вступило в законную силу.