Жительница Забайкалья за оформление кредита на покойника получила 2 года условно

Жительница Забайкалья оформила кредит на покойного родственника Жительница Забайкалья за оформление кредита на покойника получила 2 года условно

Москва1 июл Вести.Два года условно получила жительница Забайкалья за оформление кредита на покойного родственника, деньги она потратила на его похороны, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

В мобильном приложении женщина зашла в личный кабинет умершего родственника, подала несколько заявок на получение потребительских кредитов. Ей одобрели 31 тысячу рублей. Их женщина потратила на похороны того самого погибшего родственника.

Фигурантка дела вину свою признала, возместила ущерб банку. Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года отмечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.