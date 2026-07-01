Москва1 июлВести.Два года условно получила жительница Забайкалья за оформление кредита на покойного родственника, деньги она потратила на его похороны, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.
В мобильном приложении женщина зашла в личный кабинет умершего родственника, подала несколько заявок на получение потребительских кредитов. Ей одобрели 31 тысячу рублей. Их женщина потратила на похороны того самого погибшего родственника.
Фигурантка дела вину свою признала, возместила ущерб банку. Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 годаотмечается в сообщении
Приговор в законную силу не вступил.