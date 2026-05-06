В Курске 81-летняя пенсионерка получила условный срок за смертельное ДТП В Курской области 81-летней автомобилистке вынесли приговор за смертельное ДТП

Москва6 мая Вести.Железногорский городской суд Курской области вынес приговор 81-летней автомобилистке, которая сбила мужчину на регулируемом пешеходном переходе, назначив ей условное наказание. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что рано утром 10 июля 2025 года пенсионерка на автомобиле ВАЗ-21053 выехала на красный свет и сбила мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде сочетанной травмы тела, причинившей тяжкий вред его здоровью, от которой в тот же день мужчина скончался в Железногорской городской больнице говорится в сообщении

Суд признал женщину виновной в нарушении правил дорожного движения и приговорил ее к двум годам условно, а также лишил ее прав на этот же срок. Кроме того, в пользу матери погибшего взыскано 105 тысяч рублей имущественного ущерба и компенсация морального вреда в 1 миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил.