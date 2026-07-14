Жительница Елизово осуждена за нарушение ПДД, повлекшее травмы Елизовчанка осуждена за превышение скорости, ставшее причиной ДТП с пострадавшим

Москва14 июл Вести.К ограничению свободы сроком 1,5 года приговорил Елизовский районный суд 56-летнюю местную жительницу за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжелые травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в декабре прошлого года подсудимая, управляя технически исправным автомобилем Honda Fit, не учла дорожные и метеорологические условия, превысила скорость. В результате машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi Pajero, который по инерции отбросило на движущийся сзади Mitsubishi Diamante. Водитель Pajero получила травмы, квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью отметили в пресс-службе

Помимо ограничения свободы, осужденной запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. Также по иску потерпевшей она должна компенсировать моральный вред на сумму 5 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.