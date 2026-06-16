Москва16 июнВести.Шесть месяцев ограничения свободы получил житель Елизово за использование поддельного водительского удостоверения, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
Суд установил, что фигурант приобрел в сети Интернет поддельное водительское удостоверение за 40 тыс. рублей и в мае текущего года предъявил его сотруднику полиции, остановившему автомобиль под его управлением для проверки документовотметили в пресс-службе
Вину 41-летний фигурант признал, в содеянном раскаялся.
Приговор не вступил в законную силу.