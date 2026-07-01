Москва1 июл Вести.По искам Елизовской городской прокуратуры 25 жителей города были лишены прав на управление транспортными средствами, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

В результате [проверки] установлены 25 местных жителей, получивших право на управление транспортными средствами на законных основаниях, но впоследствии приобретших заболевания, препятствующие его реализации (наркомания, алкоголизм, психические расстройства и расстройства поведения) отметили в пресс-службе

В результате суд лишил их водительских удостоверений и соответствующего права.