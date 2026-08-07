Москва7 авг Вести.Лишение прав водителя, если его личность не подтверждена официальными документами, незаконно и может послужить опасным примером для других. Такое мнение ИС "Вести" выразил автоюрист Сергей Смирнов, комментируя ситуацию с водителем в Новосибирске, которого лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде без подтверждения личности.

По словам эксперта, сомнение вызывает поведение сотрудников Госавтоинспекции.

Здесь очень странно повели себя сотрудники Госавтоинспекции, потому как [не было] каких-либо документов у водителя, тем более который находится в состоянии опьянения, для установления личности. Потому что еще раз, не установив личность, невозможно лицо привлечь к ответственности. На что обратил [внимание] Верховный Суд Российской Федерации. В противном случае можно было кого угодно останавливать, вообще не проверять личность, да, и просто такие там постановления клепать оптом. Поэтому здесь абсолютно правильный сделал вывод Верховный Суд. Еще раз, нам главное не только зафиксировать правонарушение, но и личность установить пояснил эксперт

Ранее Верховный суд России постановил, что лишать прав за пьяное вождение нельзя, если личность водителя не подтверждена официальными документами, а только названа им самим. Такое решение, как писали СМИ, содержится в материалах дела жителя Новосибирска Дмитрия Шелухина.