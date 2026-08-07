Москва7 авг Вести.Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав из-за нахождения в нетрезвом состоянии, если личность водителя была определена только с его слов без предъявления документов. Об этом пишет РБК со ссылкой на решение суда, с которым ознакомилось агентство.

По информации из материалов дела, жителя Новосибирска Дмитрия Шелухина лишили прав после того, как был остановлен автомобиль Toyota. За рулем находился мужчина, имевший признаки нетрезвого состояния. Он назвал себя владельцем автомобиля Дмитрием Шелухиным, но документы не показал. Позднее оказалось, что на самом деле это двоюродный брат Шелухина, с которым они внешне похожи.

При этом мировой суд признал Шелухина виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Владельцу машины был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, также автомобилиста лишили прав на полтора года.

Мужчина обжаловал данное решение. В итоге решения предыдущих судебных инстанций были отменены.

В мае СМИ сообщили, что в России расширят список оснований для лишения водительских прав.