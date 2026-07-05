Москва5 июлВести.В Москве вынесено обвинительное решение в отношении местного жителя. Он признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, сообщает прокуратура Москвы.
Перед судом предстал 45-летний москвич, ранее уже дважды судимый за вождение в нетрезвом виде. Новый случай нарушения произошел во время того, как сотрудники ДПС остановили управляемый им автомобиль на ул. Исаковского.
За рулем он находился без водительских прав, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и приговорен к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режимасказано в вердикте суда
Он был взят под стражу в зале суда. Также у него конфискована машина Opel Astra, на которой мужчина и совершил все три преступления.