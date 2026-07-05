Жителя Москвы осудили на 1,5 года за систематические нарушения ПДД

Суд Москвы приговорил к 1,5 года колонии мужчину, многократно нарушавшего ПДД Жителя Москвы осудили на 1,5 года за систематические нарушения ПДД

Москва5 июл Вести.В Москве вынесено обвинительное решение в отношении местного жителя. Он признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, сообщает прокуратура Москвы.

Перед судом предстал 45-летний москвич, ранее уже дважды судимый за вождение в нетрезвом виде. Новый случай нарушения произошел во время того, как сотрудники ДПС остановили управляемый им автомобиль на ул. Исаковского.

За рулем он находился без водительских прав, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и приговорен к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима сказано в вердикте суда

Он был взят под стражу в зале суда. Также у него конфискована машина Opel Astra, на которой мужчина и совершил все три преступления.