Реальный срок получил житель Камчатки за нетрезвое вождение

Москва27 мая Вести.Один год и два месяца колонии общего режима получил 45-летний житель Усть-Камчатского муниципального округа за управление автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичное деяние, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в канун Нового года подсудимый, ранее привлеченный к уголовной ответственности за нетрезвое вождение и лишенный права управлять транспортным средством, вновь сел за руль автомобиля отметили в пресс-службе

Во время поездки по городу пьяного водителя остановили сотрудники полиции.

Помимо реального срока, мужчине на 3 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а также конфисковали в доход государства принадлежащий ему Mitsubishi Delica.

Приговор не вступил в законную силу.