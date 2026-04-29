В Приамурье мужчину осудили за пьяную езду и конфисковали авто его супруги Жительница Приамурья лишилась автомобиля из-за пьяной езды ее супруга

Москва29 апр Вести.Житель Белогорска осужден за езду в нетрезвом виде. Помимо лишения прав и штрафа, суд конфисковал автомобиль, принадлежащий его супруге, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

В октябре прошлого года 58-летний мужчина, ранее уже оштрафованный за отказ от медосвидетельствования, сел за руль Nissan Tino, принадлежавшего его жене. Во время поездки его заметили сотрудники Госавтоинспекции, которые потребовали от него пройти освидетельствование, показавшее опьянение.

Суд … назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме того, … автомобиль марки Nissan Tino, принадлежащий супруге осужденного, конфискован в доход государства отметили в пресс-службе

Приговор в законную силу не вступил.