Житель Приамурья получил 2 года условно за угон служебного автомобиля Пьяный житель Свободного угнал служебную машину и получил 2 года условно

Москва4 июн Вести.Житель города Свободный получил 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за угон служебного автомобиля, сообщила пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

Индивидуальный предприниматель, на которого работал осужденный, предоставил ему в пользование по служебной необходимости автомобиль Toyota Town Ace. После окончания смены ключи от машины полагалось оставлять в служебном помещении.

В феврале 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил съездить в Тынду за своими вещами. Он пришел на базу, где был припаркован служебный автомобиль. Взяв ключи из бытовки, он сел за руль, завел двигатель и покинул территорию стоянки без разрешения отметили в пресс-службе

В районе ЗАТО Циолковский автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Водитель не смог предоставить им документы на транспортное средство, а освидетельствование показало, что он пьян.

Машину изъяли, а затем вернули законному владельцу написали в сообщении

В суде мужчина пояснил, что не собирался угонять автомобиль, а хотел взять его на время для личных целей. Учитывая рецидив преступления – угонщик ранее был осужден за кражу – и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил наказание.