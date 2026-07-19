Двое мужчин в ЛНР получили сроки за угон автомобиля для поездки в магазин Суд приговорил двоих мужчин, угнавших автомобиль ради поездки в магазин

Москва19 июл Вести.Белокуракинский районный суд в ЛНР вынес обвинительный приговор в отношении двоих мужчин по уголовному делу об угоне автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фигуранты проходили по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ. Им вменялся угон автомобиля ВАЗ по предварительному сговору. Транспорт оказался открыт и в нем были ключи, чем они и воспользовались в личных целях.

Мужчины поехали на автомобиле в магазин в состоянии алкогольного опьянения. Это привело к попаданию в ДТП.

Граждане свою вину в совершении преступления признали в полном объеме и раскаялись в содеянном написано в канале суда

Фигурантов приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.