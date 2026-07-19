Москва19 июлВести.Белокуракинский районный суд в ЛНР вынес обвинительный приговор в отношении двоих мужчин по уголовному делу об угоне автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Фигуранты проходили по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ. Им вменялся угон автомобиля ВАЗ по предварительному сговору. Транспорт оказался открыт и в нем были ключи, чем они и воспользовались в личных целях.
Мужчины поехали на автомобиле в магазин в состоянии алкогольного опьянения. Это привело к попаданию в ДТП.
Граждане свою вину в совершении преступления признали в полном объеме и раскаялись в содеянномнаписано в канале суда
Фигурантов приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.