Два мигранта отправятся в колонию за похищение человека в Калужской области

Москва24 апр Вести.Суд в Обнинске вынес приговор двум мигрантам, которые похитили человека и заставили его извиняться на камеру. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Установлено, что в июне 2025 года двое иностранцев обманным путем посадили в автомобиль знакомого и принудительно вывезли его в Московскую область.

Применяя физическую силу, они потребовали извинений, снимая происходящее на камеру. В ходе удержания к потерпевшему было применено насилие, не повлекшее вреда здоровью сказано в сообщении

Обоих фигурантов признали виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил им два года лишения свободы в колонии строгого режима.