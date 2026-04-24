Москва24 апрВести.Суд в Обнинске вынес приговор двум мигрантам, которые похитили человека и заставили его извиняться на камеру. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Установлено, что в июне 2025 года двое иностранцев обманным путем посадили в автомобиль знакомого и принудительно вывезли его в Московскую область.
Применяя физическую силу, они потребовали извинений, снимая происходящее на камеру. В ходе удержания к потерпевшему было применено насилие, не повлекшее вреда здоровьюсказано в сообщении
Обоих фигурантов признали виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил им два года лишения свободы в колонии строгого режима.