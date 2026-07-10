Двое жителей Забайкалья получили по 2,5 года условно за рубку 27 лиственниц

Двое черных лесорубов получили условные сроки в Забайкалье Двое жителей Забайкалья получили по 2,5 года условно за рубку 27 лиственниц

Москва10 июл Вести.Алек-Заводский районный суд приговорил каждого из двух местных жителей к 2,5 года лишения свободы условно по делу о незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

Двое жителей Александровского Завода минувшей зимой незаконно спилили в лесу 27 сырорастущих лиственниц объемом 50,4 кубометра. Материальный ущерб лесному фонду России составил 379 тысяч рублей, что относится к особо крупному. Спиленную древесину и бензопилы мужчины перевозили на двух автомобилях с прицепом отметили в пресс-центре

Подсудимые частично признали вину. Они уверяли, что для перевозки использовали только один автомобиль. Однако суд с ними не согласился, конфисковав оба транспортных средства, а также бензопилы с обращением в федеральный бюджет.

Каждый из подсудимых получил 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года.