Житель Забайкалья осужден за то, что 15 лет хранил оставшуюся от отца винтовку

Житель Забайкалья получил три года условно за хранение оружия и патронов Житель Забайкалья осужден за то, что 15 лет хранил оставшуюся от отца винтовку

Москва2 июл Вести.Три года и два месяца условного срока получил житель Алек-Завода, который 15 лет незаконно хранил оставшиеся после смерти отца винтовку и патроны, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

Винтовку и патроны, доставшиеся от покойного отца, а также порох мужчина без разрешения хранил на животноводческой стоянке с 2011 года. В апреле этого года, в ходе обследования надворных построек, тайник нашли сотрудники полиции отметили в пресс-центре

Мужчина вину признал и раскаялся, а также активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Кроме того, суд учел неудовлетворительное состояние здоровья его и близких родственников и назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 20 тысяч рублей.