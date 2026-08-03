Забайкалец получил 2,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погиб его отец

Житель Забайкалья признан виновным в аварии, в которой погиб его отец Забайкалец получил 2,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погиб его отец

Москва3 авг Вести.Житель села Акша получил 2,5 года колонии-поселения за нарушение ПДД, повлекшее смертельное ДТП, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

Авария произошла осенью 2025 года на территории Карымского района. На трассе, где проходили дорожные работы, водитель попал на участок с наслоением льда. Из-за превышенной скорости его вынесло на бетонное ограждение слева по ходу движения. Пострадавший пассажир был госпитализирован в реанимационное отделение, однако медики не смогли его спасти написали в пресс-центре

Помимо основного наказания, суд запретил мужчине в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.