Москва17 июлВести.Житель Елизово 27 лет получил два года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
Судом установлено, что в сентябре прошлого года нетрезвый подсудимый управлял автомобилем Toyota Chaser. В районе автодороги Облрадиоцентр – Елизово на скорости около 90 км/час зацепил обочину, потерял контроль над транспортным средством, допустил занос на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Highlander. Пассажир Highlander получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровьюотметили в пресс-службе
Мужчине также запретили управлять автомобилем в течение двух лет после отбытия основного наказания.
Приговор не вступил в законную силу.