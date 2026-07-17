Житель Елизово получил 2 года принудительных работ за пьяное ДТП с пострадавшим

Житель Камчатки осужден за пьяное ДТП с пострадавшим Житель Елизово получил 2 года принудительных работ за пьяное ДТП с пострадавшим

Москва17 июл Вести.Житель Елизово 27 лет получил два года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в сентябре прошлого года нетрезвый подсудимый управлял автомобилем Toyota Chaser. В районе автодороги Облрадиоцентр – Елизово на скорости около 90 км/час зацепил обочину, потерял контроль над транспортным средством, допустил занос на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Highlander. Пассажир Highlander получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью отметили в пресс-службе

Мужчине также запретили управлять автомобилем в течение двух лет после отбытия основного наказания.

Приговор не вступил в законную силу.