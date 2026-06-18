В Красноярском крае суд наказал подростка за повторную езду в пьяном виде Подросток, ездивший пьяным и без прав, осужден в Красноярском крае

Москва18 июн Вести.В Каратузском округе Красноярского края 16-летний подросток получил судимость за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом прав у него не было, обучения в автошколе он не проходил, сообщает региональная прокуратура.

Это не первое нарушение. Весной 2026 года комиссия по делам несовершеннолетних же штрафовала этого подростка на 45 тыс. рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ).

Спустя всего две недели после вступления постановления в законную силу парень он снова сел пьяным за руль. Перед этим в гостях у родственников в соседнем селе он выпил пива. Домой вместе с сожительницей и матерью своего ребенка вернулся на недавно купленном ВАЗ-21093, а затем решил еще покататься.

Автомобиль без государственных номеров заметили сотрудники ДПС. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Погоня закончилась в Черемушке. Освидетельствование показало 0,474 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе говорится в сообщении прокуратуры

Суд назначил 120 часов обязательных работ и запретил управлять транспортными средствами на 2 года. Автомобиль конфискован в доход государства.