Амурчанин приговорен к обязательным работам за пьяную езду Амурчанин лишился прав и получил 120 часов обязательных работ за пьяную езду

Москва11 авг Вести.Житель пгт Новобурейский повторно осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорен к 120 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Ранее мужчину уже лишили водительских прав за аналогичное нарушение, однако в мае текущего года, несмотря на выпитое, он сел за руль своего автомобиля Mitsubishi Lancer и совершил поездку по улицам населенного пункта, где был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств уголовного дела, личности осужденного, суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов, которые заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года написали в пресс-службе

Кроме того, автомобиль мужчины конфискован и обращен в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.