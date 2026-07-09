Ранее судимый житель столицы Камчатки сел пьяным за руль и получил 1,5 года

Житель Камчатки получил 1,5 года колонии за то, что сел за руль нетрезвым Ранее судимый житель столицы Камчатки сел пьяным за руль и получил 1,5 года

Москва9 июл Вести.Один год и шесть месяцев колонии общего режима присудил Петропавловск-Камчатский городской суд 44-летнему местному жителю, севшему за руль нетрезвым, сообщила пресс-служба прокуратуры края в мессенджере МАХ.

Установлено, что фигурант, имея судимости за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также применение насилия в отношении представителя власти, проигнорировал условия постановленных судебных актов и действующий запрет на управление автомобилями. В феврале текущего года он вновь сел за руль автомобиля Nissan AD нетрезвым. Его неправомерные действия пресечены сотрудниками полиции отметили в пресс-службе

После отбытия наказания мужчине запрещено садиться за руль еще пять лет. Автомобиль, за рулем которого находился осужденный, конфискован.

Приговор в законную силу не вступил.