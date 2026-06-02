Москва2 июнВести.В Петропавловске-Камчатском правоохранители остановили машину с пьяным 15-летним подростком за рулем. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.
Школьника, управляющего Toyota Corolla Axio, задержали на проспекте Победы ночью 2 июня, во вторник.
За рулем Toyota Corolla Axio сидел 15-летний подросток… От парня пахло алкоголем, речь была нарушена. Прибор показал 0,860 мг/л — это явное опьянениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что привлечь подростка к ответственности невозможно, так как ему еще нет 16 лет. Информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних.
Автомобиль забрали на штрафстоянку.