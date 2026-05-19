Москва19 мая Вести.Госавтоинспекторы в городе Тулун Иркутской области дважды задержали нетрезвого несовершеннолетнего водителя, сообщается в MAX-канале ГАИ региона.

Сотрудники ДПС на улице Гидролизной заметили знакомый им ВАЗ-2108. Ранее в поселке Гадалей этот же экипаж привлекал к ответственности подростка за нетрезвую езду на данном автомобиле. Автоинспекторы решили снова проверить водителя и попытались остановить транспорт. Но юный автомобилист попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони его остановили. За рулем оказался тот самый 17-летний подросток с признаками опьянения. В этот раз нарушитель отказался проходить освидетельствование.

"В отношении юноши инспекторы составили административный материал за отказ от прохождения процедуры освидетельствования отмечается в сообщении

Информация по данному факту передана в подразделение по делам несовершеннолетних.