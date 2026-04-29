В Твери полицейские после погони задержали пьяного лихача и поместили его в СПЗЛ

Молодой лихач был задержан в Твери после попытки сбежать от полицейских В Твери полицейские после погони задержали пьяного лихача и поместили его в СПЗЛ

Москва29 апр Вести.Нетрезвого 20-летнего водителя задержали в Твери после того, как он попытался скрыться от полицейских. Об этом сообщает управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, утром инспекторы ДПС подали сигнал об остановке водителю BMW X5. Однако он резко развернулся через все полосы и попытался скрыться. Полицейские отправились в погоню за нарушителем, включив маячки и звуковые сигналы.

Лихач свернул во дворы, где попал в тупик, поэтому бросил иномарку и попытался убежать. Но вскоре был настигнут полицейскими говорится в сообщении

Отмечается, что по внешним признакам парень был пьян, а от прохождения освидетельствования он отказался. В отношении него составили протоколы по статьям 12.26, 12.7 и 19.3 КоАП. Нарушителя поместили в СПЗЛ, а его машину – на спецстоянку.

Как выяснилось, молодого человека ранее уже лишали прав за пьяную езду, но он в третий раз был пойман за рулем в нетрезвом виде. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.