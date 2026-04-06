Москва6 апрВести.В Москве задержали водителя, протащившего по асфальту автоинспектора после отказа от проверки документов. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Инцидент произошел в юго-восточном административном округе. Ранее нарушитель уже был лишен прав.
Водитель, вместо того чтобы выполнить законные требования, начал движение. Сотрудник схватил его за плечо через открытое окно, однако тот набрал скорость и протащил инспектора по асфальтунаписала Волк в MAX
В результате инцидента сотрудник ГАИ получил телесные повреждения.
К поискам нарушителя были подключены в Московской области, куда нарушитель и скрылся. Как итог – лихач был задержан на автомагистрали М-1 "Беларусь".
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.