В Москве лишенный прав водитель протащил автоинспектора по асфальту

Москва6 апр Вести.В Москве задержали водителя, протащившего по асфальту автоинспектора после отказа от проверки документов. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в юго-восточном административном округе. Ранее нарушитель уже был лишен прав.

Водитель, вместо того чтобы выполнить законные требования, начал движение. Сотрудник схватил его за плечо через открытое окно, однако тот набрал скорость и протащил инспектора по асфальту написала Волк в MAX

В результате инцидента сотрудник ГАИ получил телесные повреждения.

К поискам нарушителя были подключены в Московской области, куда нарушитель и скрылся. Как итог – лихач был задержан на автомагистрали М-1 "Беларусь".

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.