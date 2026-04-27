Полицейский пострадал при задержании лихача в Горно-Алтайске

Лихач 300 метров тащил инспектора ДПС за машиной в Горно-Алтайске Полицейский пострадал при задержании лихача в Горно-Алтайске

Москва27 апр Вести.Сотрудник полиции пострадал в результате происшествия в Республике Алтай, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Горно-Алтайске стражи порядка остановили автомобиль из-за того, что водитель привлек к себе внимание опасными маневрами.

У водителя имелись видимые признаки алкогольного опьянения. Один из сотрудников попросил предъявить документы для проверки, однако мужчина не отреагировал и начал движение говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Правоохранитель попытался пресечь побег и схватился за стойку двери. Нарушитель ускорился и буквально протащил сотрудника Госавтоинспекции за автомобилем более 300 метров.

Ирина Волк отметила, что все это время полицейский удерживал равновесие и скользил по асфальту.

В итоге лихач врезался в бордюр, в момент удара инспектор упал и получил травмы. После столкновения водителя задержал подоспевший напарник пострадавшего правоохранителя.

Как выяснилось, 37-летний мужчина управлял автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него составили шесть административных протоколов. Также в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.