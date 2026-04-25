Житель Астраханской области протащил сотрудника ДПС на кузове авто Житель Астраханской области протащил сотрудника ДПС на кузове автомобиля

Москва25 апр Вести.Житель Астраханской области подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, после того как протащил сотрудника ДПС на кузове автомобиля. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, 15 апреля водитель LADA Kalina на улице Мира в селе Марфино попытался скрыться от сотрудников ДПС.

Игнорируя законные требования об остановке, он начал движение, осознавая, что один из инспекторов удерживается за кузов автомобиля. В результате сотрудник полиции сорвался и упал на асфальт говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По факту произошедшего в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление).

Устанавливаются все обстоятельства. Расследование продолжается.