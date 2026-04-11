Житель Астраханской области подозревается в избиении двух полицейских

Москва11 апр Вести.В Астраханской области житель села Началово подозревается в применении насилия в отношении двух представителей власти, уголовное дело возбуждено по соответствующей статье (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, сотрудники полиции прибыли на вызов по факту хулиганских действий мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения затеял ссору с бывшей супругой.

Подозреваемый, будучи недовольным законными требованиями представителей власти, нанес несколько ударов руками и ногами в область туловища двум сотрудникам полиции, после чего его противоправные действия были пресечены говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.