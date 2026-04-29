Москва29 апр Вести.Следователи Углегорска возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в отношении 50-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

23 апреля 2026 года фигурант уголовного дела, находясь в административном здании, расположенном по адресу г. Углегорск, ул. Победы, демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к сотруднице полиции, высказал угрозы применения насилия в отношении последней отметили в пресс-службе

По делу ведется следствие.